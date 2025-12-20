Legalità e tutela dell’ambiente: incontro formativo al Liceo Kant di Melito di Napoli

Si è svolto venerdì 19 dicembre presso il Liceo Kant di Melito di Napoli un incontro dedicato ai temi della legalità ambientale e della tutela del territorio, rivolto agli studenti dell’istituto.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana, rientra in un più ampio percorso di educazione alla cittadinanza attiva ed è frutto di una sinergia tra diverse realtà istituzionali, con il Comune di Melito di Napoli promotore dell’evento.

Nel corso della mattinata, docenti e rappresentanti delle forze dell’ordine hanno tenuto una lezione formativa finalizzata a diffondere tra i giovani i principi della legalità, del rispetto dell’ambiente e del bene comune, sottolineando il forte legame tra uomo, territorio e diritti costituzionali. Particolare attenzione è stata rivolta all’importanza dei comportamenti responsabili e della partecipazione attiva dei cittadini nella salvaguardia dell’ambiente.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e sensibilizzazione, durante il quale gli studenti hanno potuto approfondire il valore della legalità come strumento fondamentale per la tutela del territorio e per la costruzione di una società più consapevole e rispettosa delle regole.