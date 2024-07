Quanto spenderanno i vacanzieri quest’estate per rilassarsi in riva al mare a Palinuro o nelle altre splendide località della Campania e delle altre regioni italiane? Se avete in programma di visitare mete campane e italiane, preparatevi a una spesa considerevole per godervi il mare sotto l’ombrellone. Altroconsumo ha condotto un’inchiesta sui costi degli stabilimenti balneari, rivelando un aumento del 4% rispetto all’anno scorso.

Prezzi degli stabilimenti balneari in Italia

L’indagine ha coinvolto 211 stabilimenti in 10 città italiane, tra cui Palinuro, Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina e Giardini Naxos, e Anzio. I costi medi per l’affitto settimanale di due lettini e un ombrellone per la settimana dal 4 al 10 agosto sono i seguenti:

Prima fila: 226€

Quarta fila: 186€

Confronto tra le località

Senigallia: Aumento dell’8%, ma rimane la più economica (155€ prima fila) Lignano, Taormina, Giardini Naxos: Nessun aumento Palinuro, Anzio, Alassio: Aumento del 3% Rimini: Aumento del 4% Viareggio: Aumento del 5% Alassio: La più costosa (392€ prima fila) Rimini: 165€ Palinuro e Viareggio: 209€ Taormina e Giardini Naxos: 215€ Gallipoli: 289€ Alghero: 239€



Le spiagge italiane pronte per l’estate

Le spiagge italiane si preparano alla tradizionale invasione di vacanzieri provenienti da ogni parte del mondo, attratti dalla bellezza e dalla qualità delle nostre coste. Quest’anno, ben 236 Comuni sono stati premiati con la Bandiera Blu, per un totale di 485 litorali.