Proseguono i controlli volti al contrasto del lavoro sommerso in provincia di Napoli. A Varcaturo è stato denunciato l’amministratore unico di un albergo della zona. I militari, insieme agli uomini del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, hanno constatato la mancata visita medica dei dipendenti e la loro omessa formazione.

Lavoro nero, controlli a Varcaturo in albergo, negozio e ditta: multe per 41mila euro

L’attività è stata sospesa per l’impiego di lavoratori in nero. Per l’imprenditore anche un provvedimento di prescrizione e un’ammenda da 11mila euro. L’attività di controllo si è estesa anche in via Lago Patria, dove i Carabinieri ispezionando un negozio hanno accertato l’omessa verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie. Nei guai la titolare, alla quale è stata contestata un’ammenda di quasi 6mila euro.

Durante i controlli nel locale commerciale gli uomini dell’Arma hanno denunciato anche il titolare della ditta che stava costruendo delle pareti in cartongesso. Diverse le norme contestate tra le quali la mancata formazione degli operai, tra l’altro assunti senza regolare contratto di lavoro, e l’assenza di misure di protezione. Per l’imprenditore sanzioni per un totale di 24mila euro.

(immagine di archivio)