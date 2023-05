Da sempre una delle strade più disastrate dell’area nord tra buche e voragini. Ora è arrivato finalmente il rifacimento di via Corigliano, nota anche come zona della rotonda “Candida”.

Strada che attraversa 3 comuni (Calvizzano, Villaricca e Qualiano) realizzata in passato sopra un alveo tombato, è stata oggetto di disagi e dissesti segnalati da cittadini e dalla nostra stessa redazione. Un intervento atteso da tempo, quello di stamattina, e reso possibile grazie alla richiesta dell’ente villaricchese, attualmente guidato dal commissario Rosalba Scialla, al provveditorato opere pubbliche.

Con le risorse recuperate saranno realizzati nei prossimi mesi anche altri interventi simili, per mettere in sicurezza strade interessate negli ultimi anni da gravi problemi di manutenzione ordinaria. Il primo intervento in programma dovrebbe riguardare il tratto villaricchese della circumvallazione esterna ma non solo. Risale all’anno scorso invece il rifacimento di via Mugnano-Giugliano nella parte di pertinenza del comune di Villaricca.