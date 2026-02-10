Dopo le proteste degli ultimi giorni a Bagnoli si è tenuto in Prefettura a Napoli un incontro dedicato ai lavori in corso a Bagnoli in vista degli eventi dell’America’s Cup 2027. Al tavolo, convocato dal prefetto Michele Di Bari, hanno partecipato i comitati cittadini, il Comune, il commissariato straordinario di Bagnoli Coroglio e le forze dell’ordine.

Lavori a Bagnoli per l’America’s Cup, incontro in Prefettura: “Confronto aperto con i cittadini”

Il prefetto ha chiarito che la sospensione dei cantieri presenta difficoltà, perché esistono contratti già sottoscritti e scadenze precise, ma ha ribadito la volontà di mantenere aperto il confronto con i cittadini. L’obiettivo, ha spiegato, è ascoltare le ragioni dei comitati e approfondire le criticità segnalate sul territorio. I comitati, dal canto loro, chiedono uno stop immediato ai lavori e una partecipazione reale e preventiva alle decisioni. Denunciano problemi legati a polveri, traffico, inquinamento e al carico che il quartiere sta subendo anche a causa del bradisismo.

Il confronto istituzionale proseguirà nei prossimi tavoli convocati in Prefettura. Di Bari ha assicurato che “tra un mese ci sarà un nuovo confronto per fornire tutte le informazioni utili ai comitati per favorire un percorso di intesa e partecipazione civica”.