“Tutto a posto, signora tutto a posto, è tornata un po’ storta ma è tornata”. Sono le parole di Rita De Crescenzo a proposito di Laura “la Divina”, la tiktoker data per scomparsa e ritrovata ieri sera, dopo ore di apprensione.

Laura la Divina scomparsa da Napoli: è stata ritrovata

La tiktoker transgender sta bene. Restano, al momento, ignoti i motivi del suo improvviso allontanamento. In passato Laura era stata vittima di episodi di violenza e di bullismo e la stessa De Crescenzo, con la quale convive, aveva spiegato nel suo appello social come stesse attraversando un periodo di “fragilità”.

Poche ore fa, nel pomeriggio di oggi, era stata presentata una denuncia ai Carabinieri di Chiaia in merito alla sua scomparsa che aveva destato non poca preoccupazione. La vicenda aveva in particolare coinvolto il pubblico dei social. Dopo ore di apprensione, il lieto fine: Laura è stata ritrovata, sta bene, e a farlo sapere è la stata la De Crescenzo in una diretta.