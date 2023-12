Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di “Laura la divina”, nota tiktoker napoletana. Si sarebbe allontanata da casa e da allora si sono perse le sue tracce. Amici e conoscenti hanno provato a rintracciarla, ma il telefono risulterebbe spento.

Chi l’ha visto, la tiktoker napoletana Laura la Divina scomparsa da ieri

Per tutta la giornata di ieri e stanotte in molti hanno lanciato appelli (tra cui quello di Rita De Crescenzo), richieste di aiuto, seguite anche da diverse segnalazioni di avvistamenti che però, al momento, non troverebbero conferma. Secondo una di queste, forse la più attendibile, la transgender sarebbe stata vista alla stazione di piazza Garibaldi mentre saliva su un treno. Smentita, per fortuna, la notizia di una presunta violenza sessuale ai suoi danni in una zona industriale di via Marina.

La scomparsa della donna è stata segnalata anche alla popolare trasmissione “Chi l’ha visto?” su Rai 3. In chiusura della puntata di ieri, 13 dicembre, la conduttrice Federica Sciarelli ha lanciato un appello: “Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come “la divina”. Dalle cinque del pomeriggio, ci dicono, si è allontanata però sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono molto preoccupati. È una nota tiktoker”.