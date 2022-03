Laura Chiatti è un’attrice e modella italiana. E’ tra le protagoniste della serie Più forti del destino, in onda dal 9 marzo su Canale 5.

Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Laura Chiatti: chi è, età, marito, figli

Laura Chiatti è nata il 15 luglio 1982, sotto il segno del Cancro. Ha 39 anni ed è alta 166 cm.

In merito alla sua vita privata, nel 2006 ha avuto una relazione con Silvio Muccino. Successivamente, si è legata a Francesco Arca, attore e modello: i due hanno convissuto a Perugia fino al 2009. Al termine della loro relazione, Laura ha avuto un rapporto con Davide Lamma, cestista. La storia è durata dal 2010 al 2013.

Nel2014, la Chiatti ha ufficializzato la sua relazione con l’attore Marco Bocci: i due sono convolati a nozze il 5 luglio 2014 a Perugia, nella basilica di San Pietro. Attualmente, hanno due figli: Enea, nato nel 2015, e Pablo, venuto al mondo nel 2016.

Laura Chiatti: dimagrita, peso, malattia

Laura Chiatti è apparsa visibilmente dimagrita nelle ultime apparizioni in tv e sui social. L’attrice ha rivelato di essere stata duramente attaccata per questa sua sensibile perdita di peso, tenendo a sottolineare che non è stata dettata da alcun disturbo alimentare.

La moglie di Bocci ha chiarito che non si tratta di nessuna grave patologia, bensì semplicemente di alcune intolleranze alimentari che l’hanno costretta a modificare la sua dieta: “Io sto bene, sono in salute, sono seguita da una nutrizionista perché ho scoperto di alcune allergie. Quello che mi dispiace è quando invece dicono che abbia problemi di salute, perché l’anoressia non è un gioco, è una malattia molto grave”.

Laura Chiatti: carriera, Più forti del destino

Laura è un volto noto in Italia, per aver preso parte a numerose fiction e film di grande successo: nel 2004, recita nel film Mai + come prima e, successivamente, è protagonista di Passo a due, film in cui, oltre che recitare, balla. Nel 2006, è nel cast del film di Paolo Sorrentino L’amico di famiglia.

Nel 2007, recita accanto a Riccardo Scamarcio nel film Ho voglia di te, sequel di Tre metri sopra il cielo. Nello stesso anno, è sul piccolo schermo nella miniserie televisiva Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu.

Interpreta ruoli in diverse importanti produzioni cinematografiche, tra cui Baaria, Iago e Io loro e Lara. Presta la voce a Rapunzel nell’omonimo film prodotto dalla Disney.

Nel 2022, prende parte alla fiction Più forti del destino, remake della serie Destini in fiamme, in onda su Canale 5, dove recita accanto a Loretta Goggi e Giulia Bevilacqua.

Laura Chiatti: Instagram

Su Instagram, l’attrice è seguita da 1,1 milioni di followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.