E’ successo ancora: una bimba dimenticata in auto e morta per soffocamento. Si chiamava Sadia e aveva appena 4 anni. I genitori l’hanno lasciata nella vettura per recarsi a un funerale ma quando sono tornati alla macchina e si sono resi conto di cosa avessero fatto per la figlioletta non c’era più niente da fare.

Dimenticano la figlia in auto per andare a un funerale: Sadia muore a 4 anni

La tragedia si è consumata a Ramhormoz, in Iran, dove in questi giorni si registrano temperature superiori ai 40 gradi. La piccola si era addormentata sui sedili posteriori dell’auto, tanto che i genitori avevano deciso consapevolmente di lasciarla dormire fino al loro rientro. Il papà aveva chiuso i finestrini e insieme alla mamma era andato a una cerimonia funebre con la convinzione di fare rientro poco dopo.

E invece la coppia di genitori ha dimenticato Sadia in auto per fare ritorno molte ore dopo. L’abitacolo avrebbe raggiunto una temperatura interna prossima agli 80 gradi, sufficiente ad arrostire un pollo. I tentativi di soccorso si sono rivelati inutili. Come confermato dai medici, la bimba di 4 anni è morta per un colpo di calore e per soffocamento. Il capo del dipartimento forense di Ramhormoz, il dottor Gholamreza Haidarnejad, ha sottolineato: «La bimba è stata lasciata in macchina per diverse ore, le portiere dell’auto sono state chiuse a chiave». I genitori sono devastati dal dolore, ma saranno indagati per abbandono di minore e omicidio colposo.

Seconda tragedia in pochi giorni

Pochi giorni fa una tragedia simile si è consumata vicino Pittsburgh, negli Stati Uniti. Kyden, 3 mesi appena, è morto dimenticato in un van dal papà. Anche in questa circostanza quando i soccorsi sono scattati per il bimbo era troppo tardi. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la sequenza degli eventi che hanno preceduto il decesso del bimbo attraverso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza.