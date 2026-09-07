Sant’Antimo, controlli a tappeto su strada: una moto sequestrata e 7000 euro di sanzioni

Nelle giornata di ieri sono stati eseguiti una serie massiccia di controlli su strada dai Carabinieri e dalla Polizia Locale di Sant’Antimo. Le operazioni, condotte dai Comandanti Dario Lo Schiavo e Raffaele Vicchiariello, hanno portato al sequestro di un veicolo il cui conducente risultava senza patente e con un’auto già confiscata.

I caschi bianchi e i militari dell’Arma sono intervenuti anche a seguito di un sinistro, nel corso del quale una 30enne ha battuto la testa ed è stata condotta al vicino ospedale “Moscati” di Aversa. Una parte consistente delle attività di controllo è stata dedicata anche a bici elettriche, monopattini e motocross non omologati per la circolazione. In mattinata, è finito sotto chiave una minimoto che sfrecciava per le vie della città. In totale sono state elevate sanzioni per un ammontare complessivo di 7000 euro.