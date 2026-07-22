Pozzuoli, ruba il portafoglio durante festa di 18 anni e usa le carte per fare rifornimento: denunciato 44enne

Avrebbe rubato il portafoglio a un invitato durante una festa per un diciottesimo compleanno e, pochi minuti dopo, avrebbe utilizzato le carte di credito contenute all’interno per effettuare alcuni pagamenti. Al termine delle indagini, i carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico hanno denunciato un 44enne di Pozzuoli, accusato di furto e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Ruba il portafoglio durante una festa di 18 anni e usa le carte per fare rifornimento: denunciato 44enne di Pozzuoli

L’episodio risale alla notte tra il 2 e il 3 luglio, quando un giovane di Santa Maria a Vico stava partecipando a una festa in una struttura ricettiva di Pozzuoli. Solo al termine della serata si è accorto di non avere più il portafoglio, pensando inizialmente di averlo dimenticato a casa. Pochi minuti dopo, però, sul cellulare sono arrivate le notifiche di alcune operazioni effettuate con le sue carte di credito: due pagamenti in un’area di servizio lungo la Tangenziale di Napoli e un ulteriore addebito relativo al pedaggio autostradale. Il giovane ha quindi bloccato immediatamente le carte e il giorno successivo ha sporto denuncia ai carabinieri. Nel portafoglio c’erano documenti personali, diverse carte di pagamento e 380 euro in contanti.

Le indagini si sono concentrate subito sull’analisi delle immagini di videosorveglianza del distributore di carburante dove erano stati effettuati i primi acquisti e sugli accertamenti relativi al veicolo transitato sulla Tangenziale. Visionando i filmati, la vittima ha riconosciuto senza esitazione l’uomo ripreso dalle telecamere, indicandolo come uno dei camerieri che aveva prestato servizio durante la festa. Un dettaglio confermato anche da un breve video registrato nel corso della serata e consegnato agli investigatori. Gli ulteriori riscontri hanno permesso di collegare l’auto immortalata al distributore al veicolo intestato al 44enne, che secondo gli accertamenti sarebbe stato utilizzato per effettuare il rifornimento pagato con una delle carte sottratte. Sulla base degli elementi raccolti, i militari dell’Arma hanno denunciato all’autorità giudiziaria il 44enne di Pozzuoli.