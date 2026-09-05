Il viaggio del cuore di nonna Angelina: a 100 anni percorre 700 km per riunire tutta la famiglia

A 100 anni ha affrontato un viaggio di quasi 700 chilometri tra mare e terra, in piena estate e con temperature da bollino rosso, per tornare nella sua Gragnano e realizzare il desiderio che custodiva da tempo: abbracciare il suo ultimo pronipote, nato appena due mesi fa. È la storia di Angelina De Simone, una donna che con il suo sorriso, la sua forza e il suo amore per la famiglia ha emozionato un’intera comunità nel giorno del suo centesimo compleanno.

Il viaggio del cuore dalla Sicilia a Gragnano

“Avevo un desiderio, volevo abbracciare il mio ultimo pronipote“, ha raccontato la centenaria, che da alcuni anni vive a Vittoria, in provincia di Ragusa, insieme al figlio Salvatore Donnarumma. Per permetterle di stringere il piccolo tra le braccia, i nipoti sono partiti da Padova, regalando ad Angelina uno dei momenti più intensi della giornata.

Nata a Gragnano nel 1926, Angelina è profondamente legata alla sua terra. Rimasta vedova circa cinquant’anni fa, durante il periodo della pandemia di Covid-19 si è trasferita in Sicilia per vivere accanto al suo secondogenito. Nonostante la distanza, il legame con la Campania non si è mai spezzato. Se lo scorso anno fu l’intera famiglia a raggiungerla in Sicilia per festeggiare i suoi 99 anni, quest’anno è stata lei a voler affrontare il lungo viaggio per consentire ai parenti di riunirsi nella città che l’ha vista nascere.

Una famiglia riunita per celebrare il secolo di vita

Ultima di undici fratelli e sorelle, Angelina è il punto di riferimento di una famiglia numerosissima. Al pranzo organizzato per celebrare il suo secolo di vita erano presenti i tre figli: Gerardo, 73 anni, residente a Pavia, Salvatore, 71 anni, che vive in Sicilia, entrambi carabinieri in pensione, e Raffaele, 65 anni, rientrato da Malaga, dove lavora nel settore della ristorazione. Insieme a loro decine di nipoti, pronipoti e parenti hanno condiviso una giornata di festa e di emozioni.

L’uncinetto, la lettura e il segreto della longevità

Nonostante i suoi 100 anni, Angelina continua a coltivare le sue passioni. Dedica gran parte del tempo all’uncinetto e realizza con pazienza centrini che regala ai familiari in occasione del Natale, della Pasqua e delle ricorrenze più importanti. Anche per il suo compleanno ha voluto consegnare personalmente un piccolo dono a ciascun invitato, testimonianza del suo affetto e della sua instancabile generosità.

Alla domanda sul segreto della sua longevità, la risposta è semplice quanto significativa: “Vivere“. I familiari raccontano che non segue alcuna dieta particolare e che ama la buona cucina. Da buona napoletana non rinuncia a fritture, lasagne, formaggi e dolci. Oltre alla cucina, riempie le sue giornate con la lettura, la poesia, l’enigmistica e non perde mai una puntata di Un Posto al Sole, la fiction che le permette di sentirsi ancora vicina alla sua amata Campania.

Gli auguri del Comune e il gesto di solidarietà

Per celebrare un traguardo così importante, il Comune di Gragnano ha consegnato ad Angelina una targa ricordo, donata dal sindaco Nello D’Auria. Tra gli auguri ricevuti anche un messaggio speciale dal Papa Leone XIV, un gesto eccezionale riservato alla centenaria.

La festa si è conclusa con un altro esempio della sua grande sensibilità. Tutte le somme ricevute in regalo saranno infatti devolute in beneficenza: metà alle opere di San Pio a San Giovanni Rotondo e metà ai Francescani di Assisi. Un gesto che racconta, ancora una volta, la straordinaria umanità di Angelina De Simone, una donna che a 100 anni continua a insegnare il valore della famiglia, della solidarietà e dell’amore per la vita.