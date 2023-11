Lanciano lo scooter appena rubato contro i poliziotti: arrestato 18enne

L’operazione ha avuto successo quando, nello stesso pomeriggio, gli agenti hanno avvistato lungo corso Alcide De Gasperi un individuo a bordo di uno scooter che spingeva con il piede la moto oggetto di denuncia, con un’altra persona come passeggero. All’avvicinarsi della polizia, i due hanno cercato di fuggire, accelerando improvvisamente.

È nato un inseguimento che ha portato i fuggitivi fino a via Mele, dove hanno gettato a terra i veicoli rubati nel tentativo di ostacolare gli agenti, e successivamente hanno proseguito la fuga a piedi. Gli agenti sono riusciti a raggiungere e bloccare uno dei due individui in via Napoli, dopo una breve colluttazione, mentre l’altro è riuscito a dileguarsi.

Il ragazzino, 18 anni, residente a Castellammare di Stabia, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, oltre che denunciato per ricettazione. Inoltre, il motoveicolo utilizzato nel reato è stato sequestrato e restituito al legittimo proprietario.