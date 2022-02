Noemi Bocchi è stata indicata nelle ultime ore come la presunta nuova fiamma di Francesco Totti, in seguito alle voci di crisi e imminente separazione con la moglie Ilary, Il campione del calcio italiano ha smentito le indiscrezioni che lo vedevano in rottura con la Blasi attraverso le stories Instagram.

Vediamo chi è Noemi Bocchi.

Noemi Bocchi: chi è, età, padel, lavoro

Noemi Bocchi ha 34 anni: è laureata in Economia e commercio, di professione fa la designer floreale ed è grande appassionata di calcio e di padel.

Noemi Bocchi: ex marito, figli

Noemi è stata sposata per 10 anni con Mario Caucci, team manager del Tivoli Calcio e Ceo della “Caucci Marblenelle”. La coppia è attualmente in fase di separazione: dalla loro unione, sono nati due figli.

L’uomo ha così commentato il presunto flirt della moglie con Francesco Totti: “Se fosse vero Noemi avrebbe dovuto usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze”.

“Questa indiscrezione per me non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce… Doveva essere più attenta. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione” conclude Caucci.

Noemi Bocchi: Totti

Negli ultimi giorni, si è parlato di un presunto flirt tra Noemi e l’ex capitano della Roma Francesco Totti. Si è detto che fosse in crisi e verso la separazione con la moglie Ilary, con cui forma una coppia storica da ben 20 anni, segnata da un matrimonio da favola avvenuto 17 anni fa e tre splendidi figli.

Il nome di Noemi è stato associato a quello di Totti in quanto la ragazza era presente in tribuna all’Olimpico per una partita della Roma, momento in cui allo stadio c’era anche Francesco. Una coincidenza che ha destato sospetti fino a quando non è stato lo stesso ex calciatore giallorosso a smentire tutto quanto era stato supposto attraverso delle stories su Instagram, in cui chiede che venga portato rispetto a lui e alla sua famiglia, specialmente perchè ci sono dei bambini di mezzo che soffrono. Ad allontanare l’idea della crisi con Ilary, anche una stories postata dalla showgirl in cui si trova a cena con tutta la famiglia.