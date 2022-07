La favola d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti è arrivata al capolinea. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, ha detto la showgirl all’Ansa. Ieri sera doveva arrivare un comunicato congiunto e invece gli ormai ex coniugi hanno preferito produrne due. Quasi un copia-incolla dell’altro.

“Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita“, fa sapere invece Totti. “Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”, conclude l’ex capitano della Roma.

La crisi tra Francesco e Ilary era nell’aria da mesi. Da un lato, c’è chi sosteneva che la conduttrice avesse una storia con Luca Marinelli, dall’altra chi era sicuro che Totti si fosse infatuato di Noemi Bocchi. Dove fosse la verità, però, non si è mai capito. Anche perché più di due mesi fa, il calciatore aveva smentito categoricamente queste voci, sottolineando quanto fossero nocive per i loro tre figli.

Ma adesso che i due hanno annunciato la separazione, si scoprono dettagli inediti sulla fine della loro relazione. Puntuale arriva oggi in edicola un servizio fotografico sul settimanale “Chi” che mostra le immagini di Totti che nottetempo, accompagnato da un amico, si presenta a casa di Noemi Bocchi, 34 anni, un ex marito imprenditore del marmo, due figli, tifosa romanista e gran giocatrice di paddle.

Più volte fotografata sugli spalti dell’Olimpico, i due si frequenterebbero di nascosto da almeno otto mesi. E sarebbero innamorati sul serio. C’è anche chi li ha visti all’Isola del Pescatore, ristorante frequentato da vip che affaccia sulla spiaggia di Santa Severa (qui il numero 10 portò Ilary per farle la proposta); chi li ha beccati in un hotel-castello all’uscita di Lunghezza, fuori Roma, o a Montecarlo o a Tirana, per la finale di Conference League della Roma. Voli separati, stesso hotel, camere diverse, massima discrezione. Eppure, tutti lo sapevano.

La crisi

La crisi, come già sopraccitato, sarebbe andata avanti per otto lunghi mesi. Ma, secondo alcune indiscrezioni, tutto è precipitato circa cinque mesi fa. Francesco avrebbe trovato “messaggi sospetti” sul suo telefonino, raccontano le cronache. Eppure ogni cellulare ha un sistema di password e impronte digitali che proteggono la privacy, come abbia fatto resta ancora un mistero. In passato Ilary era stata accostata all’attore Luca Marinelli, ma la presunta relazione è stata smentita più volte.

Ed ora, cosa succederà? Ilary partirà a breve per un viaggio in Africa, insieme ai figli. Un modo, questo, per lasciarsi alle spalle pensieri e preoccupazioni. Dopodiché farà ritorno in italia. Dei prossimi piani di Totti, invece, ancora si sa ben poco. Tranne che adesso potrà andare a trovare spesso la sua nuova fiamma.