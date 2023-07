Malviventi messi in fuga dai cittadini ieri a Giugliano. Sulla fascia costiera i residenti hanno sorpreso un gruppo di balordi incappucciati che tentavano di rubare i cavi elettrici del maxi-generatore che serve la zona di Lago Patria.

Giugliano, banda di malviventi tenta di rubare cavi elettrici: messi in fuga dai residenti

Da tempo i cittadini che vivono sul litorale giuglianese lamentano il verificarsi di raid criminali e furti in casa. Questa volta i malviventi hanno preso di mira il generatore che eroga la corrente elettrica al centro abitato di Lago Patria, interessato da continui black-out energetici.

Per fare fronte alle scorribande dei malviventi, i residenti si sono organizzati in “ronde” virtuali: gruppi WhatsApp in cui i scambiano informazioni sulla presenza di persone sospette e si coordinano per scongiurare furti o rapine. Ieri sera i cittadini del gruppo hanno messo in fuga quattro malviventi incappucciati alla guida di un’Alfa 146 nera.

Secondo quanto ricostruito i quattro stavano tentando di rubare i cavi del maxi generatore che da giorni serve la zona di Lago Patria. Tempestivo l’intervento di alcuni cittadini allertati attraverso il gruppo “Occhi Aperti Vicini“. Allertati anche i carabinieri dopo l’allarme scattato via social.