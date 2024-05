L’escalation di furti in fascia costiera prosegue senza sosta. L’ultimo episodio è avvenuto ieri sera e questa volta i malviventi, dotati di passamontagna, hanno tranciato e portato via i fili in rame dai pali della luce che costeggiano via Signorelli, perfino dinanzi ad alcuni residenti.

Lago Patria, rubati cavi in rame da pali della luce: l’allarme dal gruppo whatsapp “Occhi Aperti vicini”

È appena passata un’ora dalla fine della riunione dei cittadini, stanchi dei continui raid in zona, tenutasi nei pressi parrocchia Sacra Famiglia di Lago Patria. Sono le 22 quando sul gruppo Whatsapp “Occhi Aperti vicini”, creato dai residenti per segnalarsi a vicenda furti e rapine, arriva l’ennesima segnalazione: stanno rubando i cavi di rame dai pali della luce in via Signorelli.

Questo è il terzo furto che colpisce la società responsabile dell’illuminazione pubblica nella zona. La situazione sta diventando insostenibile per i cittadini, che vedono ogni giorno più lontana la possibilità di avere una strada adeguatamente illuminata. “Credo che illuminare quella strada resterà un sogno e per noi cittadini l’ennesima sconfitta,” commenta uno dei membri del gruppo. L’ennesimo furto a Lago Patria lascia i residenti sempre più sconfortati e preoccupati per la sicurezza in fascia costiera.