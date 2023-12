Una corsa clandestina o una bravata tra appassionati? Divide e fa discutere il video postato dal deputato Francesco Emilio Borrelli. Nel filmato girato (stando alla sua descrizione) sulle sponde del Lago Patria si vede un motociclista con tanto di casco e cappello di Babbo Natale partire per una piccola corsa dimostrativa e cadere rovinosamente al suolo.

Lago Patria, è polemica per l’iniziativa Babbi in moto. Borrelli “Basta corse clandestine”

Borrelli denuncia l’iniziativa: non era autorizzata e non poteva essere fatta. A rispondergli però in alcuni commenti i partecipanti: nessuna gara motociclistica o raduno illegale. A loro dire era solo una iniziativa goliardica fatta in vista delle festività natalizie denominata “Babbi in moto”.

Al di là della vicenda in sé da mesi i residenti della zona denunciano corse clandestine sulla sponde del Lago Patria divenuto troppo spesso una pista per motociclisti e automobilisti che non rispettano le regole.

Sono decenni che il bacino lacustre risulta abbandonato a se stesso. Dopo il fallimento del progetto circumlago è stato annunciato un nuovo investimento e l’istallazione di muretti per la sicurezza degli automobilisti mentre a breve dovrebbero partire i lavori per una piattaforma di birdwatching. Certo non sarà semplice dedicarsi all’osservazione degli uccelli se non si ferma il rombo dei motori.