La Polizia Locale di Giugliano intensifica i suoi sforzi nel contrastare il fenomeno della circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa e di conducenti senza patente o casco. Durante un recente controllo su trenta veicoli, si è scoperto che il 10% di questi era privo di assicurazione, mentre un ulteriore 10% era guidato da persone che non hanno mai conseguito la patente di guida.

Alta percentuale di motociclisti senza casco a Giugliano

Il comandante Nacar ha evidenziato anche una problematica alta di motociclisti che circolano senza casco, descrivendo la situazione come particolarmente grave. “Devo ringraziare tutto il personale del Comando per l’immane lavoro che stanno portando avanti nonostante la scarsità di uomini e mezzi,” ha dichiarato il comandante Nacar, sottolineando l’impegno e la dedizione del suo team.

Le operazioni di controllo non si limitano alla mera verifica documentale ma portano alla rimozione fisica dei veicoli non conformi dalla circolazione. Le immagini dei carri gru che rimuovono le auto di coloro che non sono in possesso della patente di guida sono un chiaro segnale delle azioni concrete che la Polizia Locale sta attuando.

“Stiamo rimuovendo tutti i veicoli dalla circolazione e siamo solo agli inizi,” ha affermato il comandante, indicando che questa campagna di controlli è destinata a continuare e ad intensificarsi. L’obiettivo è chiaro: rendere le strade di Giugliano più sicure per tutti, riducendo il numero di veicoli e conducenti irregolari che mettono a rischio la sicurezza pubblica.