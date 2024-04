È ancora allarme furti a Giugliano. Dopo i colpi degli ultimi giorni a diverse attività commerciali, nella notte scorsa un’altra attività è stata presa di mira da una banda di malviventi. Il filmato dei criminali in azione è stato pubblicato sui social e riprende i ladri mentre tentano il colpo nel quartiere di Casacelle, all’interno del parco Regina.

Giugliano, ladri scatenati: nella notte in quattro tentano il colpo a Casacelle

Il video mostra quattro balordi a bordo di un’Alfa Romeo 147 arrivare all’esterno dell’attività presa di mira. Una volta scesi dal veicolo, armati di piede di porco, provano a forzare la saracinesca per introdursi all’interno. I fatti sono avvenuti intorno alle 2.30 di questa notte. Dopo un po’ i malviventi risalgono in auto e scappano, forse messi in fuga da un allarme o insospettiti da qualche rumore.

I precedenti

Solo qualche giorno fa a essere presi di mira sono stati un negozio di articoli per la casa al corso campano e un pub in via Aviere Mario Pirozzi, pieno centro città. Nel primo caso i malviventi addirittura con l’uso di un flex riuscirono a creare un varco nella saracinesca riuscendo così ad introdursi nel negozio per portare via il fondo cassa. Non si placa dunque l’escalation di microcriminalità in città per la presenza di bande di balordi che prendono di mira i commercianti.