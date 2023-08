Il granchio blu ha invaso anche il bacino del mediterraneo ed il Lago Patria. Lo specchio d’acqua giuglianese ne è ormai pieno, fino alla foce che conduce verso il mare. Una situazione che ha raggiunto il picco nei giorni scorsi, con esemplari presenti persino sulla circumlago, fino alla riapertura del canale.

Lago Patria invaso dai granchi blu: pescatori a caccia della nuova specie “aliena”

Una specie aliena e invasiva, spiegano gli esperti che hanno lanciato l’allarme già da mesi, vorace di specie ittiche autoctone, soprattutto telline, vongole e cozze. Il granchio blu, detto anche granchio reale, sta mettendo a rischio l’ecosistema pure nei bacini italiani ed anche nel Lago Patria sta dimostrando elevate capacità di proliferazione come dimostrano numerosi filmati apparsi sui social. Una crescita esponenziale che sta premettendo però a molti di guadagnare.

Sono tanti i pescatori anche nella zona di Lago Patria. Già da settimane molte pescherie di Napoli stanno vendendo granchi blu che possono costare diverse decine di euro al chilo. Ne fanno scorta soprattutto i cinesi ma anche alcuni chef italiani stanno iniziando ed usare ricette che prevedono il ricorso ad alcuni esemplari di questa specie.

Ogni femmina depone tantissime uova ed al momento non c’è una soluzione per debellare quest’avanza che potrebbe portare a grandi problemi per la fauna locale. Intanto tra il Lago e la foce aumenta anche il numero di pescatori a caccia di granchi blu. Originario delle coste atlantiche americane, il crostaceo sembra ormai essere destinato a spadroneggiare anche nelle nostre acque.