Hanno forzato la saracinesca della profumeria Naïma, portato via diversi profumi e sono fuggiti all’arrivo di una guardia giurata. Il furto è avvenuto intorno alle 3.30 di questa notte in via Garibaldi, in pieno centro ad Aversa. Ad agire, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state cinque persone, arrivate sul posto a bordo di un’auto e di un furgone.

Per entrare nel negozio, i ladri avrebbero usato una smerigliatrice per aprire un varco nella saracinesca. Quando la guardia giurata li ha sorpresi, erano ancora all’opera. Alla vista dell’addetto alla vigilanza, i cinque si sono dati alla fuga con parte della merce: profumi, principalmente. Restano da quantificare il valore del bottino e i danni alla saracinesca.

Al vaglio le immagini delle telecamere

Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri. Le indagini sono affidate agli agenti del Commissariato di Aversa, diretto dalla prima dirigente Ornella Iorio. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare i cinque, risalire ai veicoli utilizzati e ricostruire il percorso della fuga. Il furto riporta l’attenzione sulla sicurezza delle attività commerciali del centro, tra via Garibaldi e piazza Vittorio Emanuele.