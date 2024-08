Sorpreso a riempire una tanica di gasolio a bordo di un furgone con targa parzialmente coperta. I carabinieri hanno arrestato Francesco Bergamo, 37enne di Castel Volturno già noto alle forze dell’ordine.

Lago Patria, carica taniche di gasolio con carte di credito clonate: arrestato 37enne

Siamo a Giugliano in Campania, nella frazione di Varcaturo. I Carabinieri della locale stazione stanno percorrendo via Lago Patria insieme ai militari della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania. I militari dell’Arma notano un furgone all’interno del distributore di carburanti. La Citroen Jumper ha la targa posteriore parzialmente coperta con del nastro isolante ed è normale che il pensiero vada immediatamente a una rapina.

Le gazzelle entrano nel parcheggio e notano un uomo che sta riempiendo di gasolio una cisterna che era nel cofano del furgone. La curiosità investigativa prende il posto del blitz anti-rapina e così i carabinieri bloccano l’uomo per dare inizio agli accertamenti. Dalle indagini emerge che il 37enne, utilizzando 7 carte di credito clonate, avesse effettuato diverse erogazioni di carburante in vari distributori per un totale di 2.511 euro. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento. Le indagini dei carabinieri proseguono.