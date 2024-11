Posta sotto sequestro a Lago Patria un’area di 3600 metri quadri dove stava per sorgere un complesso immobiliare in fase di ultimazione. Le villette erano state realizzate in difformità ai permessi a costruire rilasciati dal Comune.

Lago Patria, abusi e scarichi reflui nel lago: sequestrate 4 villette in fase di ultimazione

L’operazione è stata condotta dal Nucleo Forestale dei Carabinieri in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale nell’ambito di un controllo di routine. Gli accertamenti hanno permesso di verificare che gli immobili presentavano delle variazioni essenziali rispetto ai permessi rilasciati. Inoltre, mediante una pompa idraulica, i reflui collettati all’interno di una vasca di raccolta, venivano successivamente abbandonati direttamente nello specchio d’acqua del Lago Patria, sito di interesse comunitario e pertanto soggetto a particolare tutela.

Alla luce di quanto accertato, i militari hanno proceduto a porre sotto sequestro l’intera area, sulla quale insistono 4 immobili oggetto di abusi, ciascuno composto da più piani fuori terra, piano seminterrato, area esterna e piscina. Nella circostanza, sono stati deferiti a piede libero in concorso tra loro, cinque persone di nazionalità italiana.