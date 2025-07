Operazione anti-abusivismo a Mondragone. Un’area di circa 14.000 metri quadri è stata posta sotto sequestro preventivo dalle autorità, al termine di una vasta operazione condotta dalla Guardia Costiera in collaborazione con Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Il provvedimento, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e convalidato dal GIP, ha riguardato una porzione di demanio marittimo e terreno privato occupati senza alcuna autorizzazione.

Mondragone, sotto chiave camping da 14mila metri quadri. Diversi gli abusi riscontrati

Durante i controlli sono emerse numerose irregolarità: tra queste, l’allestimento di strutture ricettive stagionali realizzate con moduli prefabbricati, la creazione di piazzole per camper dotate di allacci idrici ed elettrici non autorizzati, opere di ingegneria costiera e interventi di lottizzazione abusiva. Le indagini hanno messo in luce gravi violazioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica, tra cui l’assenza di impianti regolari per lo smaltimento dei reflui.

Due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di occupazione abusiva di suolo demaniale e realizzazione di opere edilizie in assenza delle necessarie autorizzazioni. Tutto è stato sequestrato. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto all’abusivismo lungo il litorale, che vedrà ulteriori interventi nelle prossime settimane, con l’obiettivo di tutelare il territorio e ripristinare la legalità nelle aree costiere.