Logoteleclubitalia

La storia di Francesco, ragazzo non vedente che si batte per i diritti dei disabili

Francesco è un ragazzo non vedente dalla nascita a causa di una malattia.
La sua disabilità, però, non ha mai frenato sogni e progetti: oggi è attivo nel sociale e affronta la sua condizione con forza, lucidità e una grande dose di ironia.
Per lui, la consapevolezza dei propri limiti è il primo passo per continuare a crescere e guardare avanti.
Nonostante questo, il quotidiano resta spesso una sfida, aggravata dalle tante barriere che ancora ostacolano l’autonomia delle persone con disabilità.

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto