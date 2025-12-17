Francesco è un ragazzo non vedente dalla nascita a causa di una malattia.
La sua disabilità, però, non ha mai frenato sogni e progetti: oggi è attivo nel sociale e affronta la sua condizione con forza, lucidità e una grande dose di ironia.
Per lui, la consapevolezza dei propri limiti è il primo passo per continuare a crescere e guardare avanti.
Nonostante questo, il quotidiano resta spesso una sfida, aggravata dalle tante barriere che ancora ostacolano l’autonomia delle persone con disabilità.
La storia di Francesco, ragazzo non vedente che si batte per i diritti dei disabili
