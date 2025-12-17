La storia di Francesco, ragazzo non vedente che si batte per i diritti dei disabili

Francesco è un ragazzo non vedente dalla nascita a causa di una malattia.

La sua disabilità, però, non ha mai frenato sogni e progetti: oggi è attivo nel sociale e affronta la sua condizione con forza, lucidità e una grande dose di ironia.

Per lui, la consapevolezza dei propri limiti è il primo passo per continuare a crescere e guardare avanti.

Nonostante questo, il quotidiano resta spesso una sfida, aggravata dalle tante barriere che ancora ostacolano l’autonomia delle persone con disabilità.