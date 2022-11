Ischia riguarda tutti noi. Le immagini di ieri di Casamicciola ci hanno con violenza ricordato una cosa che troppo spesso dimentichiamo: la natura prima o poi presenta il conto. Per anni, troppi, abbiamo immaginato di poter sfruttare il nostro territorio in ogni modo possibile. Costruendo e distruggendo.

La natura ci presenta il conto, il cinema che manca e la politica nel pantano

Anche a Giugliano la situazione non è diversa. Ciò che prima era solo esteticamente brutto, oggi con il cambiamento climatico diventa anche molto pericoloso. Su questo e altro l’Italia dovrebbe riflettere invece di discutere del nulla. Stiamo scivolando verso l’abisso e ci guardiamo l’ombelico.

Quarantadue anni senza cinema. Questa settimana abbiamo ricordato i 42 anni dal terremoto dell’ottanta che a Giugliano coincide anche con la chiusura dell’ultimo cinema. Non solo quello di via Palumbo ma anche il Moderno che è un bene comunale è chiuso. È una ferita che ci portiamo dietro da troppi anni. Avere un cinema teatro dovrebbe essere la priorità di tutti. Parliamone di più.

C’è però una buona notizia. Sta per aprire una nuova libreria. Per anni al centro c’è stato solo Claudio che ha fatto e fa un lavoro enorme. Avremo anche una Mondadori. Speriamo bene. Segnalo che anche in zona mare c’è “La libreria” molta attiva e portata avanti da persone splendide come Franco Gambardella e la moglie.

Sul fronte politico. Pirozzi sembra essere sempre più in un pantano. Con il presunto azzeramento di giunta (annunciato e mai avvenuto) si è dato la zappa sui piedi. Ha chiesto un cambio di passo a settembre ma siamo a novembre e questo cambio non c’è stato. Lasciando la città in un limbo. Neanche le dimissioni di Coppola hanno smosso le acque.

Azioni e movimenti. Intanto a Giugliano è nato centro democratico che ha un consigliere, Di Domenico, fedelissimo di Pirozzi, e l’ex leader del centrodestra Alfonso Sequino che i ben informati dicono vicino ad un assessorato. A gestire l’operazione Pasquale di Fenza, consigliere regionale di Marano, che ha portato a sinistra uno storico forzista come Sequino. Si ingrossa invece Azione dove pare starebbero per entrare altri consiglieri. Anche qui pero c’è molta confusione. È l’unico caso al mondo di un partito che sta allo stesso tempo in opposizione e maggioranza. Capolavori della politica giuglianese.