Calvizzano. “È la magia del Natale che inizia a prendere forma. Guardate qui che spettacolo”.

Sono le parole del sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi, che commenta così, con un post sui social, quella che sarà l’atmosfera del Natale in città.

Poi continua:”Così nei prossimi giorni si trasformerà il Corso Conte Mirabelli fino al Campo Sportivo Italia e Villa Calvisia. L’allestimento è partito questa mattina. Che meraviglia. Il paese tornerà ad illuminarsi e sarà bellissimo. Torneremo a vivere le emozioni che la pandemia ci ha sottratto. Villa Calvisia si trasformerà in un vero e proprio Villaggio Polare, incantato, luminoso, bello, dove i nostri bambini potranno vivere la meraviglia delle festività natalizie. Non si faceva nulla da tempo. Ora la musica sta cambiando. Non mancheranno anche le luminarie nelle periferie, in Via della Repubblica e In Viale della Resistenza. Perché noi non dimentichiamo nessuno. La settimana prossima ci sarà l’accensione e credetemi sarà fantastico. Perché il paese deve ripartire, perché il Natale deve ritornare ad essere un momento di gioia, di condivisione, di amore, di incontri. Le luci illumineranno le nostre case e le nostre strade. Per rilanciare il paese, per rilanciare il commercio, con l’impegno, la passione e la determinazione di sempre”.