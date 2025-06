Grande successo per il “Calvizzano Festival d’Autore”

E’ Jairo il vincitore del Calvizzano Festival d’Autore. Grande successo per questa edizione della kermesse tenutasi Sabato 28 Giugno in cui artisti provenienti da tutta Italia, si sono esibiti nel contest in villa Calvisia con un’ospite d’eccezione: Dolcenera. Una serata speciale in cui la musica è stata protagonista. Un appuntamento sentito e molto atteso che si rinnova ancora una volta.