La giuglianese Michela Guarino nominata direttrice dell’Ufficio Centrale del Bilancio al Ministero del Lavoro

La giuglianese Michela Guarino è stata recentemente nominata direttrice dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero del Lavoro, un incarico di grande rilievo che la colloca ai vertici dell’amministrazione pubblica nazionale.

Il suo percorso formativo si è sviluppato tra la Campania e Roma. Dopo la maturità classica al liceo “Domenico Cirillo” di Aversa, si è laureata in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, conseguendo una seconda laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione presso l’Università della Tuscia. Ha completato la propria preparazione con master di alto livello, tra cui quello in Bilancio pubblico presso la Scuola Superiore di Economia e Finanza, il master SNA e un ulteriore master SNA in pratica manageriale pubblica.

Entrata nei ruoli della dirigenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze nel 2011, ha maturato una lunga esperienza all’interno della Ragioneria Generale dello Stato, ricoprendo numerosi incarichi di responsabilità. La nomina alla guida dell’Ufficio Centrale del Bilancio al Ministero del Lavoro rappresenta oggi il riconoscimento di un profilo costruito su competenza, rigore e senso delle istituzioni, e un motivo di orgoglio per l’intera comunità giuglianese.