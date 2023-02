Posizioni di lavoro aperte in Campania da Ferrero. Il colosso dolciario infatti ha aperto una campagna di assunzioni in diversi stabilimenti, tra cui anche quelli campani. Diverse le figure ricercate.

La Ferrero assume a Napoli e in Campania

E’ recente la notizia dell’acquisizione della Fresystem da parte della Ferrero nell’area industriale di Caivano. La multinazionale nota in tutto il mondo per la Nutella ha avviato da tempo un piano di espansione industriale anche al Sud dopo l’apertura dello stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi. Le figure attualmente ricercate sono: “Manutentori elettrici ed elettronici”, “Manutentori meccanici”, “Manutentori termoidraulici” e “Operai stagionali”.

Dove si assume

Si cercano “manutentori elettrici ed elettronici” ad Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Pomigliano d’Arco (NA). Per i “Manutentori meccanici”, invece, i luoghi di lavoro sono sempre Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Pomigliano d’Arco (NA). “Manutentori termoidraulici”, invece, servono ad Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno. Infine si cercano semplici “operai stagionali” ad Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Pomigliano d’Arco (NA).

Requisiti e stipendi

Oltre ad esperienze pregresse, non è richiesto il possesso di titoli specifici. Per gli operai stagionali è sufficiente il conseguimento della licenza media. Per inoltrare la propria candidatura, occorre accedere alla pagina “Ferrero Careers”, inserire la tipologia di lavoro e la località; infine presentare la propria candidatura previa creazione di un proprio account. Gli stipendi medi mensili per Operaio/a presso Ferrero – Italia sono circa €1.442, ovvero 37% al di sopra della media nazionale (fonte: Indeed.com). L’azienda è presente 53 paesi. “Lavorare in Ferrero – scrive la Ferrero sul suo sito ufficiale – significa far parte di una delle più grandi industrie dolciarie al mondo e per la più grande azienda alimentare italiana. Ogni giorno si lavora con la sensazione di essere parte di una famiglia allargata, che permette a tutti i dipendenti di apprendere e crescere insieme all’azienda“.