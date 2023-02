Una buona notizia per l’area nord di Napoli: la multinazionale Ferrero Spa aprirà uno stabilimento a Caivano. L’azienda leader del settore dolciario nel mondo ha acquisito infatti la Fresystem, nella zona Asi di Pascarola. Una decisione che avrà delle ricadute positive anche sul piano dell’occupazione.

Caivano, la Ferrero Spa aprirà nella zona Asi

La Fresystem – come spiega Il Mattino – è specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti da forno surgelati, dolci e salati, con una capacità produttiva annua di un milione di pezzi al giorno. Nel 2021 ha chiuso il suo bilancio con un fatturato di 60 milioni di euro. Produce per conto terzi ed è nota per i cornetti “Cupiello”. L’utilizzo di ingredienti pregiati e di primissima qualità ha spinto la Ferrero ad acquisire l’azienda già presente a Caivano per ampliare il suo mercato del fuoripasto dolce.

La Fresystem è già presente da anni nel polo industriale di Caivano, dove insistono oltre 100 attività produttive. Con il suo passaggio nelle mani del colosso “Ferrero” potranno aprirsi nuove possibilità occupazionali con effetti anche per l’indotto del territorio a nord di Napoli. Lo stabilimento di Caivano diventa il secondo polo produttivo di Ferrero in Campania e si affianca allo storico stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino.