La dea bendata bacia la provincia di Napoli: vinti 250mila euro con soli 2 euro

Come riporta Agipronews, l’uomo ha puntato 2 euro su un’estrazione istantanea del 10eLotto, indovinando un 9 Oro. Si tratta della vincita più alta dell’anno, che si piazza davanti ai 200mila euro vinti lo scorso 29 gennaio a Saviano, in provincia di Napoli. La Campania si conferma protagonista della Top 10 delle vincite del 2022, con altri 100mila euro vinti a Marcianise (CE), a Cava de Tirreni (SA) e a Lauro (AV), per un totale di 750mila euro.

Nell’ultimo concorso, altri 15mila euro sono stati vinti a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, grazie a un 7 Doppio Oro. Si festeggia anche a Piana di Monte Verna, nel Casertano, con una vincita da 10mila euro. Questa porta il bottino complessivo della Campania – solo nell’ultima estrazione – a 275mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 24 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 353,7 milioni di euro dall’inizio dell’anno.