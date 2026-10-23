Kiranet vince il Premio PMI Innovativa InnovUp 2026 per la Campania e conquista la finale nazionale di Roma

L’azienda di sanità digitale è stata premiata a Napoli, al Polo Tecnologico Fabbrica Italiana dell’Innovazione, come miglior PMI innovativa della regione. Il 30 novembre sarà all’Auditorium WeGil per la sfida nazionale, con un anno di adesione gratuita a InnovUp

È Kiranet srl la PMI innovativa vincitrice della tappa campana del Premio PMI Innovativa InnovUp 2026. La proclamazione è avvenuta ieri, giovedì 22 ottobre, durante la finale regionale ospitata dal Polo Tecnologico Fabbrica Italiana dell’Innovazione, in via Ponte dei Granili 24 a Napoli. Con questo risultato l’azienda aversana parteciperà di diritto alla finale nazionale. La finale si terrà a Roma lunedì 30 novembre 2026, nel pomeriggio, all’Auditorium WeGil di Lazio Innova, in occasione dell’Assemblea dei Soci 2026 dell’Associazione InnovUp. Come vincitrice regionale, Kiranet avrà inoltre diritto a un anno di adesione gratuita a InnovUp.

Kiranet è una PMI innovativa fondata nel 2005 ad Aversa. Unisce tecnologie ICT e ricerca applicata e lavora in dialogo costante con il mondo accademico, a partire dalla collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il suo campo principale è la sanità digitale. L’azienda sviluppa sistemi per gestire il processo clinico e logistico negli ospedali e fornisce piattaforme informatiche e sistemi di comunicazione a importanti strutture sanitarie campane: l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli” di Napoli, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli, l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” di Napoli, l’ASL Napoli 2 Nord e l’ASL Benevento.

«Questo riconoscimento premia anni di investimenti in ricerca, competenze e persone», dichiara Raffaele Chianese, Direttore Generale di Kiranet. «Dimostra che dal nostro territorio può nascere un’innovazione capace di migliorare davvero i servizi sanitari e la qualità della vita dei cittadini. Andiamo a Roma orgogliosi di rappresentare la Campania».

Il Premio è promosso a livello nazionale da InnovUp. Valorizza le imprese che fanno innovazione e rafforza il ruolo dei Centri di Innovazione come presìdi territoriali per la crescita, il networking e l’open innovation. La tappa campana è stata promossa da Fabbrica Italiana dell’Innovazione e SPICI, in collaborazione con 012factory. Era riservata alle numerose PMI innovative con sede legale in Campania e iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese. Le candidature sono state valutate con criteri quantitativi e qualitativi: investimenti in ricerca e sviluppo, crescita del fatturato, personale qualificato, brevetti, innovatività dell’attività, formazione, qualità del lavoro e progetti futuri.

Alla finale nazionale Kiranet si confronterà con le vincitrici degli altri premi locali e con le migliori imprese scelte tra le partecipanti.

COMUNICATO STAMPA