Un primo maggio diverso per il gruppo dirigente di Kimbo. Un primo maggio al lavoro. Non per l’azienda ma per gli altri, per tendere una mano a chi ha più bisogno. Si sono messi ai fornelli ed hanno cucinato un pasto solidale per gli anziani e i disabili accolti dalla Chiesa Regina Mundi dei Padri Missionari “Divina Redenzione” in via Umbria tra Melito e Scampia.

Il menù è stato rigorosamente napoletano con ragù con la ricotta, polpette e patate al forno un poco “arruscate” in tipico stile del caffè più amato dai napoletani.

Un giornata di gioia e divertimento che ha riempito il cuore di tutti.

Kimbo si conferma una eccellenza nazionale che non vuole dimenticare il territorio difficile nel quale lavora e lotta. Un’azienda modello che non ha abbandonato mai Napoli Nord e che in tutto ciò che fa ci mette il cuore.