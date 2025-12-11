Kimbo annuncia partnership con Gambero Rosso ed il nuovo, esclusivo corso di formazione “ABC del Caffè”

Kimbo, il Caffè di Napoli, annuncia l’avvio di una innovativa partnership con Gambero Rosso, leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel Food italiani. Com’è noto, la Gambero Rosso Academy, punto di riferimento dell’enogastronomia italiana, propone percorsi formativi rivolti a professionisti e appassionati, guidati da esperti e docenti riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Con questa partnership, Kimbo arricchisce l’offerta formativa della Academy integrando moduli dedicati al caffè e lanciando la prima, già attesissima edizione del nuovissimo corso integrato denominato “ABC del caffè”.

“La collaborazione tra Kimbo e Gambero Rosso – afferma Massimiliano Scala, Head of Marketing di Kimbo – nasce dalla condivisione di valori profondi: la promozione del saper fare italiano, la valorizzazione delle identità locali e l’impegno a raccontare, con autorevolezza e passione, l’evoluzione della cultura gastronomica del nostro Paese. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che il caffè espresso (che rappresenta l’ultimo momento di un pranzo o di una cena) venga valorizzato dalla ristorazione e ricordato con piacere e con gusto dal consumatore finale. Per questo scegliamo ancora una volta oggi di innovare con una vera e propria istituzione del settore qual è Gambero Rosso”.

“Siamo orgogliosi – gli fa eco Mario Rubino, Presidente di Kimbo S.p.A. – di sostenere in qualità di sponsor le attività del Gambero Rosso, istituzione che da anni costruisce la mappa del gusto italiano, e di poter affiancare, con loro, chef, ristoratori e professionisti che ogni giorno trasformano le migliori materie prime in cibo squisito e che, sono certo, ci sosterranno da oggi per rendere sempre più necessaria e valoriale la corretta preparazione del caffè. Che, per Kimbo, non è mai solo una bevanda ma un’esperienza culturale, sensoriale e profondamente umana”.

La partnership esploderà dunque nel 2026, con l’inserimento di moduli dedicati al caffè nei corsi di formazione che si terranno nelle tre Gambero Rosso Academy di Roma, Palermo e Milano, con lezioni e degustazioni progettate sia per i professionisti e che per gli appassionati.

La novità espressa dalla partnership è rappresentata infatti proprio da “ABC del Caffè”, il nuovo per/corso di formazione pensato per valorizzare al massimo la cultura del caffè (dalla raccolta del chicco fino all’estrazione in tazzina) e dedicato a tutti gli appassionati che sono interessati a scoprire il mondo del caffè per acquisire la conoscenza approfondita delle sue origini, tutte le caratteristiche e i vari metodi di preparazione. Il programma, articolato in cinque giorni, approfondisce i principali metodi di estrazione, le varietà aromatiche e i principi di abbinamento gastronomico, offrendo un’esperienza formativa immersiva e di alto livello assolutamente unica. Alla fine del corso tutti i partecipanti potranno essere capaci di preparare, assaggiare e abbinare ogni tipo di caffè, riconoscendone pregi e difetti.

Il Corso: L’ABC del Caffè

Il corso, che vede come formatore il caffesperto Mauro Illiano, affiancato dallo chef Maurizio De Riggi nella giornata dedicata al food pairing, è articolato in cinque masterclass a partire dal 23 febbraio 2026 ogni lunedì fino al 23 marzo, sempre nella fascia oraria 18.30/21.00.

Il programma è così dettagliato:

lunedì 23 febbraio – le basi del caffè: storia, geografia e botanica;

lunedì 2 marzo – l’espresso: regole, preparazione e assaggio;

lunedì 9 marzo – altri metodi di estrazione: i metodi a filtro e le loro ricette;

lunedì 16 marzo – analisi sensoriale: come assaggiare il caffè e riconoscerne pregi e difetti;

lunedì 23 marzo – caffè & food pairing: come abbinare il caffè a piatti salati e dolci.

In qualità di sponsor ufficiale Kimbo è stato parte attiva anche della presentazione della Guida Ristoranti d’Italia 2026 di Gambero Rosso, evento che racconta le eccellenze della cucina italiana nel Belpaese e nel mondo: “Confermando l’impegno di Kimbo nel promuovere qualità, eccellenza e cultura del caffè nel mondo della ristorazione, sono stato felice di prendere parte alla premiazione” – conferma Mario Rubino – “per consegnare il riconoscimento “Miglior Ristorante Italiano all’Estero” al ristorante CLARA di Bangkok, una realtà internazionale che interpreta, con eleganza e autenticità, l’identità gastronomica italiana oltre confine”.

Nella foto di gruppo, alcuni corsisti alla Gambero Rosso Academy di Roma con lo chef Antonio Putignano, per il corso semi professionale “Davvero cuochi”, intenti nella degustazione di caffè.

Nella foto di palco, un momento della premiazione Kimbo alla presentazione della Guida Ristoranti d’Italia.