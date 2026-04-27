Kimbo cresce nel 2025: ricavi oltre 300 milioni e redditività in forte aumento

Napoli, aprile 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Kimbo S.p.A. ha approvato il bilancio 2025, segnando un punto di svolta nel percorso di crescita dell’azienda, con un miglioramento significativo di tutti i principali indicatori economico-finanziari.

Nonostante un contesto di mercato complesso e l’aumento dei costi delle materie prime, Kimbo ha registrato vendite superiori ai 300 milioni di euro, in crescita del +32,8% rispetto al 2024. In forte aumento anche la redditività: l’EBITDA ha raggiunto i 15,8 milioni di euro (+125,9%), mentre il risultato ante imposte si attesta a 10,7 milioni (+376,5%).

Importante anche il rafforzamento della struttura finanziaria, con una posizione finanziaria netta migliorata del 70%, e la spinta dei mercati internazionali, cresciuti del +46% fino a rappresentare il 27% delle vendite complessive.

I risultati confermano l’efficacia delle strategie adottate negli ultimi anni, puntando su efficienza operativa, valorizzazione del prodotto e sviluppo all’estero. In un mercato segnato da forte volatilità, Kimbo dimostra solidità e capacità di adattamento, mantenendo al centro qualità e identità del brand.

L’azienda guarda ora al 2026 con fiducia, con l’obiettivo di consolidare la crescita e rafforzare ulteriormente la propria presenza sui mercati internazionali