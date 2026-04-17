Latte Art, al Training Center Kimbo le selezioni italiane 2026: talento e creatività in gara

La prestigiosa competizione Latte Art Grading System fa tappa, per le selezioni italiane 2026, al Training Center Kimbo di Melito.

Baristi e bariste provenienti da tutta Italia si contendono il titolo, mettendo in mostra professionalità, passione e creatività attraverso le decorazioni sui cappuccini. Un appuntamento che è sì competizione, ma soprattutto occasione di crescita per i tanti professionisti del settore, che ogni anno partecipano con rinnovato entusiasmo.

Il Training Center Kimbo di Melito si conferma punto di riferimento per la cultura e la formazione nel mondo del caffè, luogo d’eccellenza per gli addetti ai lavori.

Un polo capace di formare figure professionali di alto livello a trecentosessanta gradi.