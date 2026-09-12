Julianense Calcio, presentata la stagione sportiva 2026/2027

In tanti ieri presso il centro sportivo Anthares di Giugliano per la presentazione della stagione calcistica 2026/2027 della scuola calcio Giulianense. Un momento dedicato a tutta la società per ripartire dopo la pausa estiva e illustrare le attività.

Presentata, oltre agli allievi e lo staff tecnico, categoria per categoria, anche la composizione della nuova società con i soci Pasquale Contini, Raffaele D’Alterio e Giovanni Botta e con alla direzione amministrativa Gaetano Pellecchia. A presenziare ed intervenire anche l’assessore allo sport Marco Sepe.

Atleti, genitori e società insieme hanno potuto incontrarsi per partire insieme e porsi nuovi obiettivi. Tra questi la formazione umana prima che sportiva.