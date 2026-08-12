Academy Giugliano Calcio 1928: annunciate le riconferme di parte dello staff tecnico e dirigenziale per la nuova stagione

Giugliano. L’Academy Giugliano Calcio 1928 prosegue nel segno della continuità e della pianificazione societaria. Attraverso alcune comunicazioni diffuse sui propri canali social, il club ha ufficializzato la composizione di parte del quadro tecnico e dirigenziale che guiderà il settore delle attività di base nella prossima stagione sportiva. Il progetto tecnico vedrà protagonista in prima persona Francesco Cerbero che, oltre al suo ruolo di responsabile tecnico, si occuperà direttamente della cura tattica e formativa della categoria Under 15 regionali e ricoprirà l’incarico di allenatore in seconda della formazione Primavera gialloblù, garantendo un raccordo strategico tra le varie fasce d’età.

Confermato anche il giuglianese doc mister Raffaele Granata, a lui assegnata la supervisione generale dei campi. A lui spetterà inoltre la guida diretta sul campo dei gruppi relativi alle annate 2013 e 2017. A completare la struttura dirigenziale è la riconferma di Felice Parisi nella carica di direttore Sportivo, che proseguirà il lavoro di coordinamento generale dell’area sportiva e di raccordo con le altre società del territorio.

“Con la conferma di queste figure chiave, l’Academy Giugliano Calcio 1928 consolida la propria visione societaria – ha dichiarato il responsabile della scuola calcio Gabriele Cerbero – e si prepara ad affrontare la nuova stagione con rinnovato entusiasmo e standard di lavoro elevati”.