L’Academy Giugliano Calcio, al via la stagione calcistica al “Green Club” e al “Football Crazy”

Giugliano. L’attesa è finita. Saranno due le strutture che ospiteranno per questa stagione calcistica 2026/2027 l’attività di base dell’Academy Giugliano Calcio 1928, scuola calcio della squadra della città che milita in serie C. A comunicarlo è stata la scuola calcio attraverso i social. Gli allenamenti saranno divisi su due importanti campi del comprensorio: il “Green Club” nella zona di Casacelle a Giugliano e il “Football Crazy” a Villaricca. Due strutture accessibili, moderne e attrezzate. Sempre mezzo social, la società sta comunicando le conferme nel team, tra dirigenza e tecnici. Pare siano tante le novità in cantiere.

“Ci stiamo attrezzando per scendere in campo e fare nuovamente una grande stagione , puntando come sempre sulla qualità tecnica dei nostri allenatori e senza perdere mai di vista il nostro senso di appartenenza e formare i nostri atleti, non solo da un punto di vista sportivo, ma anche da un punto di vista umano. Per formare i nostri calciatori del nostro amato Giugliano” ha dichiarato il responsabile della scuola calcio Gabriele Cerbero.