Manca poco al Jova beach party a Castel Volturno. Il grande concerto evento di Jovanotti previsto per il 26 e 27 agosto sulla spiaggia del lido Fiore Flava beach richiede un’organizzazione anche per tutto quanto c’è intorno.

Difatti la polizia municipale della cittadina casertana è a lavoro per gestire al meglio il flusso di traffico dei tanti che arriveranno in città per assistere al concerto.

Concerto Jovanotti: strade chiuse

Dopo il successo del 2019 che vide la presenza di oltre 40mila persone, quest’anno potrebbe non essere da meno: anzi, potranno essere ancora di più le persone visto che sono ben due le date del tour a Castel Volturno. La giornata inizia dalle 13.30 con attività che saranno realizzate in collaborazione con i partner dell’evento.

La polizia municipale ha emanato un’ordinanza di chiusura al traffico della Domiziana da Pinetamare al Villaggio del Sole in entrambi i sensi di marcia dalle 21 e fino al termine del concerto evento. Per quanto riguarda le aree parcheggio, saranno quattro quelle disponibili: Parcheggio Rosso (ingresso in via dei Diavoli), Parcheggio Verde (ingresso via Mezzagni), Parcheggio Giallo (ingresso da via Napoli e da via Sassari), parcheggio Exclusive (Ingresso dalla Sp 303 angolo con via Poerio). I costi oscillano dai 15 ai 20 euro per auto.

Durante il concerto non ci sarà la distribuzione dell’acqua nelle bottigliette di plastica ma sarà disponibile in vendita esclusivamente in lattine di alluminio e gratuitamente potrà essere consumata mediante le borracce. Non sarà possibile consumare alcolici di qualsiasi tipo.