Jonathan Stuart Bailey è un attore britannico, noto soprattutto per il ruolo di Anthony Bridgerton nella serie televisiva Bridgerton, in arrivo su Netflix con la seconda stagione. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Jonathan Bailey: chi è, età, altezza

Jonathan Bailey è nato il 25 aprile 1988, sotto il segno del Toro, a Wallingford. Ha 33 anni ed è alto 180 cm e ha tre sorelle maggiori. La passione per il mondo della recitazione lo caratterizza sin da piccolo: la sua carriera, infatti, inizia quando aveva solo 9 anni.

Jonathan Bailey: film, carriera

Ha esordito in televisione da bambino, nel 1997, nella serie TV Bramwell e nella pellicola Bright Hair, in cui ha recitato un piccolo ruolo. Nel 2001, ha preso parte a diversi episodi della comedy Baddiel’s Syndrome. Dal 2003 al 2006, è apparso in alcuni film, come Ferrari, 5 bambini & It, Walk Away and I Stumble, Elizabeth: The Golden Age, Permanent Vacation e St. Trinian’s.

Dopo aver lavorato in molte produzioni televisive, ha ottenuto il ruolo da protagonista nella comedy Off the Hook nel 2009, e anche in Leonardo, show in cui ha recitato dal 2011 al 2012.

Dal 2013 al 2015, invece, ha preso parte alla famosissima serie televisiva Broadchurch nel ruolo di Olly Stevens. Nel 2016, è apparso in altre due serie tv e anche nel film The Young Messiah.

Jonathan Bailey: Bridgerton

Nel 2020, è nel cast di Bridgerton, serie tv disponibile su Netflix, prodotta da Shonda Rhimes. Interpreta Anthony Bridgerton, uno dei fratelli componenti la famiglia che sarà coinvolta in intrighi, passioni, misteri. Nel 2022, prende parte alla seconda stagione della serie: in quest’occasione, incarna il ruolo del protagonista, che si innamorerà di Kate Sharma, interpretata da Simone Ashley.

Jonathan Bailey: partner, fidanzato

In merito alla sua vita privata, Jonathan si è dichiarato gay. L’attore ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di non aver mai nascosto il suo orientamento sessuale, nonostante gli fosse stato consigliato di non rivelarlo agli inizi della sua carriera. L’attore è in una relazione stabile con James Ellis: i due vengono spesso avvistati per i ristoranti di Londra e nel 2019 Jonathan portò James come partener alla cerimonia di premiazione degli Olivier Awards, in cui vinse per la sua performance nella West End production of Company.

Jonathan Bailey: Instagram

Jonathan è molto amato dai suoi fans: su Instagram, è seguito da quasi 1 milione di followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.