Nuovo appuntamento internazionale nell’estate del Cumeja beach club. Il prossimo venerdì 29 agosto ad esibirsi live al Cumeja sarà il nuovo astro del sassofono mondiale, artista che si è fatto conoscere sul web diventando in poco tempo un fenomeno planetario da mezzo miliardo di streams, un milione di follower, 200 mila biglietti venduti lo scorso anno, 2 dischi d’oro e 1 di platino: stiamo parlando di Jeremy Rolland, in arte Jimmy Sax.

Jimmy Sax, il sassofonista più famoso al mondo al Cumeja di Baia Domizia

Questo incredibile sassofonista arriverà questa estate per la prima volta a Baia Domizia per la chiusura del calendario eventi. I biglietti per l’evento, sono in vendita sul circuito Ticketone e Go2

“La grande musica qui a Baia Domizia con le sapienti note del sax di Jimmy Sax, regalando una serata dall’atmosfera unica, una serata di vera musica internazionale. “– ha commentato, il management del Cumeja-” il beach club saprà donare una cornice speciale, un teatro naturale unico, creando un’esperienza artistica straordinaria.”.

Autore dei successi mondiali come “No man no cry” (certificato ORO in Italia) e “Time”, Jimmy Sax è un sassofonista moderno e ricercato, carismatico performer che con il suo sound vivo ed energico riesce a travolgere chiunque lo ascolti, trasportandolo in un emozionante viaggio che spazia tra sonorità deep-house, funky ed electro… svelando così tutte le sfumature che caratterizzano il suo mondo sonoro cosmopolita. Ad aprire la serata il dj set di Valerio Merola e Dario Guida, accompagnati dalla voce di Christian Key, Jimmy Sax cattura il pubblico italiano con un repertorio inedito, dimostrando come il sassofono sia a tutti gli effetti un’estensione del suo stesso corpo. È disponibile JIMMY (etichetta Wonder Music, distribuito da Warner Music), il primo album live orchestrato che racchiude alla perfezione tutte le sfumature, artistiche e umane, di Jimmy Sax, la sintesi perfetta degli aspetti più intimi e personali, da una parte, e dall’altra, quell’energia e positività che lo contraddistinguono da sempre. Francese di origine, Jimmy Sax con il suo inseparabile sassofono intrattiene grandi folle in giro per il globo da quando era giovanissimo. Performer impareggiabile, si esibisce costantemente nelle località più di tendenza del mondo, come St. Tropez, Miami, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Capri, New Delhi, Cancun, Costa Smeralda solo per citare le più note.

Tra i momenti memorabili non si può non ricordare la sua esibizione dinanzi a Papa Francesco nello Stadio Vélodrome di Marsiglia.

Con quasi un miliardo di stream, un milione di iscritti al canale YouTube e oltre 350 milioni di visualizzazioni su YouTube, Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo “No man no Cry” (il cui video è visibile al seguente link https://youtu.be/89_KXT5ztTU) e ha ottenuto un platino in Francia per il singolo “Ibiza”, realizzato insieme a JUL, artista tra i più ascoltati sul territorio francese.

Fra gli eventi che hanno reso indimenticabile quest’estate al Cumeja vanno ricordati gli appuntamenti con altri gli altri dj’s di fama nazionale e internazionale tra cui Tommy Vee (25 luglio), Bob Sinclar (3 Agosto), Ben Dj (9 agosto) Jazz Becker (10 agosto), Dario Guida (14 agosto), Elio Alaia (15 agosto), Andrea Damante (16 agosto), Roger Sanchez, Chris Bowl (22 agosto) accompagnati da un.cast artistico legato al management del Cumeja che hanno gestito con sapienza e passione le aperture agli ospiti della serata contribuendo alla perfetta riuscita pertanto la menzione è d’obbligo: Valerio Merola, Myra, Alex Drs, Christian Key, Nuvera Production, Alessio Nola, Guido Abbruzzese, Lisio, Caiano, Joy Saccone, Nirò.

I Biglietti sono in vendita sul circuito ticketone o Go2, l’evento è a numero chiuso pertanto è consigliabile affrettarsi per l’acquisto. Per l’evento è possibile prenotare e riservare un tavolo club in pista o al backstage per i clienti ancora più esigenti contattando direttamente al 3273195706.