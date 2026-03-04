Ernesto Morandini, Segretario Prov. del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Napoli, comunica che il giorno 10 marzo 2026, dalle ore 11:00 alle ore 13:30, presso la Sala Conferenze dell’Hotel Mediterraneo, in via Nuova Ponte di Tappia 25 a Napoli (nei pressi della Questura), terrà un’Assemblea Generale del personale della Polizia di Stato in servizio nel capoluogo campano.
L’assemblea sarà presieduta dal Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni. Essa rappresenterà un importante momento di confronto e approfondimento sulle principali tematiche che interessano il comparto sicurezza in generale e la Polizia di Stato in particolare. Tra gli argomenti all’ordine del giorno: decreti sicurezza, tutela legale e “atto dovuto”, Rinnovo contrattuale, concorsi e assunzioni, sistema pensionistico e tant’altro!
Napoli, assemblea del Sindacato Autonomo di Polizia: confronto su sicurezza, carenza di personale e rinnovo contrattuale
Il Segretario Ernesto Morandini anticipa che un apposito spazio sarà dedicato al tema della carenza di personale, diretta conseguenza delle politiche di spending review che, nel corso degli anni, hanno determinato una riduzione dell’organico di circa 9.000 unità. Un dato allarmante, che non può essere ignorato e che, nonostante gli sforzi avviati oggi per invertire la rotta, continua a incidere in modo significativo sull’efficienza del sistema sicurezza.
La criticità riguarda l’intero territorio nazionale, ma assume contorni ancora più preoccupanti nella realtà partenopea, dove i cosiddetti “rafforzamenti” degli ultimi tempi si sono rivelati addirittura inferiori al numero dei pensionamenti. In termini concreti, ciò significa meno operatori in servizio, carichi di lavoro sempre più gravosi e crescenti difficoltà operative per gli uffici territoriali.
Pur riconoscendo i concreti sforzi attualmente in atto, il SAP ribadisce con forza che non è più tempo di soluzioni tampone: sono necessarie scelte strutturali, investimenti certi e una programmazione seria e lungimirante delle assunzioni.
L’iniziativa intende affermare con determinazione un principio non negoziabile: “la sicurezza è sinonimo di civiltà”. Una società civile non può prescindere dal garantire risorse adeguate, tutele effettive e il giusto riconoscimento professionale alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno assicurano legalità e tutela ai cittadini.
In sala sarà presente l’Avvocato Enrico Tedeschi, titolare dell’omonimo “Studio Legale Militare” e autorevole punto di riferimento nel settore, disponibile per eventuali contributi professionali. Parteciperanno inoltre il Segretario Regionale Ludovico Mitilini e le rappresentanze delle Segreterie Provinciali SAP della Campania.