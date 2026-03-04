Napoli, assemblea del Sindacato Autonomo di Polizia: confronto su sicurezza, carenza di personale e rinnovo contrattuale

La criticità riguarda l’intero territorio nazionale, ma assume contorni ancora più preoccupanti nella realtà partenopea, dove i cosiddetti “rafforzamenti” degli ultimi tempi si sono rivelati addirittura inferiori al numero dei pensionamenti. In termini concreti, ciò significa meno operatori in servizio, carichi di lavoro sempre più gravosi e crescenti difficoltà operative per gli uffici territoriali.

Pur riconoscendo i concreti sforzi attualmente in atto, il SAP ribadisce con forza che non è più tempo di soluzioni tampone: sono necessarie scelte strutturali, investimenti certi e una programmazione seria e lungimirante delle assunzioni.

L’iniziativa intende affermare con determinazione un principio non negoziabile: “la sicurezza è sinonimo di civiltà”. Una società civile non può prescindere dal garantire risorse adeguate, tutele effettive e il giusto riconoscimento professionale alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno assicurano legalità e tutela ai cittadini.

In sala sarà presente l’Avvocato Enrico Tedeschi, titolare dell’omonimo “Studio Legale Militare” e autorevole punto di riferimento nel settore, disponibile per eventuali contributi professionali. Parteciperanno inoltre il Segretario Regionale Ludovico Mitilini e le rappresentanze delle Segreterie Provinciali SAP della Campania.