Jannik Sinner è il nuovo vincitore dell’Us Open 2024, il numero 1 al mondo batte nella finale degli US Open lo statunitense Taylor Fritz con i parziali di 6-3, 6-4, 7-5 e diventa il primo italiano a conquistare un titolo dello Slam nel singolare maschile a Flushing Meadows. Per l’azzurro è il 16° titolo della carriera, il secondo Major dopo gli Australian Open vinti lo scorso gennaio. Jannik si conferma re del tennis sul cemento bissando il doppio Slam sulla superficie.

Finale mai in discussione

Partita mai in discussione con il tennista altoatesino che impone il suo ritmo nettamente superiore a quello del tennista di San Diego. Primo set archiviato con un secco 6-3, nel secondo Fritz ci prova ancora alzando il suo livello soprattutto in risposta e al servizio, ma Sinner nel decimo game trova il break che regala anche il secondo set a Jannik per 6-4. Nel terzo set Jannik accusa un lieve momento di flessione e Fritz ne approfitta salendo 5-3, nel momento però di maggiore difficoltà, è qui che esce tutto il talento e la forza di Sinner che messo all’angolo tira fuori una reazione da campione assoluto e con 3 game consecutivi spegne completamente le timide speranze dell’americano. Nel dodicesimo game con il Tie break già in tasca Sinner trova l’affondo decisivo per il 7-5 finale.