Scuole chiuse a Giugliano il prossimo 25 maggio in occasione dei tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, compatrona della città. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Diego D’Alterio.

Giugliano, scuole chiuse il 25 maggio per la festa della Madonna della Pace

Come da tradizione, sin dalle prime ore del mattino si svolgeranno le celebrazioni religiose dedicate alla Madonna della Pace, con il suggestivo Volo dell’Angelo, la funzione liturgica e la successiva uscita del carro con la processione per le principali strade cittadine.

Per l’occasione è prevista in città una massiccia presenza di fedeli, pellegrini e visitatori provenienti anche dai comuni limitrofi, con un conseguente aumento del traffico veicolare che renderà particolarmente difficoltoso raggiungere gli istituti scolastici del territorio. L’intronizzazione della Madonna della Pace è prevista per il 23 maggio, mentre l’Ottava sarà celebrata il 30 maggio.