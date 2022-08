Dramma ad Ischitella, padre di famiglia muore per salvare i figli dal mare agitato. I fatti sono accaduti nella giornata di oggi, martedì 16 agosto su una delle spiagge libere della zona.

Dramma ad Ischitella, uomo muore per salvare il figlio dalle onde

Un uomo di origini africane è deceduto per salvare i figli che erano in difficoltà tra le onde. Uno dei bimbi, di appena 6 anni, risulta ancora disperso.

In zona è subita giunta un’imbarcazione della Guardia Costiera per le ricerche. L’altro bambino, di 10 anni, è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale. L’uomo è stato recuperato per prima dal mare ma era già morto.

Ogni tentativo di rianimare l’uomo è risultato vano. Ora si teme per il bambino di 6 anni disperso e per il fratellino di 10 che tutt’ora si trova in codice rosso al pronto soccorso.