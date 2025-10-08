Una grave tragedia ha sconvolto la serena mattinata di oggi a Forio, sull’isola d’Ischia. Un cittadino di nazionalità ceca, di circa 50 anni, come spiega Il Mattino, è deceduto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava sulla spiaggia della località Fortino.

Ischia, tragedia si spiaggia: si sente male e muore a 50 anni

Complice la giornata dal clima mite e soleggiato, l’arenile era particolarmente affollato. I presenti, resisi subito conto della gravità della situazione, hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono tempestivamente giunti gli operatori del 118, che tuttavia non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Presenti anche i carabinieri, la polizia e il medico legale, incaricato di svolgere gli accertamenti di rito per chiarire le cause della morte, che – secondo le prime ricostruzioni – sarebbero da attribuire al malore stesso.