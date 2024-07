Le Fiamme Gialle della Compagnia di Ischia, con l’avvio della stagione estiva, hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire il rispetto delle normative e tutelare cittadini e turisti. Sanzionati i tassisti che gonfiavano le tariffe per i turisti approdati sull’isola.

Ischia, tariffe gonfiate sui taxi per i turisti: sanzionati 30 tassisti

Dallo scorso luglio, sono state riscontrate 20 violazioni da parte di tassisti che non esponevano il tariffario obbligatorio. Le sanzioni sono state applicate ai trasgressori che approfittavano dei turisti, soprattutto stranieri, imponendo tariffe non autorizzate.

Gli operatori hanno richiesto prezzi compresi tra i 50 e i 100 euro per tratte in cui i regolamenti comunali prevedono costi tra i 15 e i 45 euro. Un esempio eclatante riguarda un tassista di Serrara Fontana che ha richiesto 75 euro per una corsa con tariffa predeterminata di 35 euro. Inoltre, il taxi in questione non aveva effettuato la revisione obbligatoria.

La mancata esposizione del tariffario comporta una sanzione che va da un minimo di 86 a un massimo di 338 euro, oltre alla sospensione della licenza per i conducenti che accumulano più di cinque violazioni. Già nel mese di giugno, erano stati sanzionati altri 10 tassisti per la stessa infrazione.